Football : Le Sénégal s'impose enfin face à la Guinée, aux tirs au but et retrouve le CHAN, 11 ans après....

L'équipe nationale locale de football vient de mettre fin à 11 années de malchance et de déception. Après avoir battu la Guinée 1-0 au stade Abdoulaye Wade lors du match aller, Pape Thiaw et ses hommes ont réussi à vaincre le signe indien en éliminant le Syli, mettant ainsi fin à une série de revers contre le voisin.



Dans cette manche retour qui s'est disputée au Mali (stade du 26 Mars de Bamako), la Guinée a réussi à revenir dans la course en inscrivant l'unique but de la partie (1-0, 2ème.) Un but insuffisant pour départager les deux formations qui s'en sont remis au sort avec une séance de tirs au but remportée (5-3) par les Lions locaux qui retrouvent la phase finale du championnat d'Afrique des nations (CHAN.)



Après avoir essuyé une série d’éliminations aux phases finales du CHAN (2014, 2016 et 2018) le Sénégal revient enfin aux affaires sous les ordres du nouveau coach, Pape Thiaw qui commence à prendre la mesure de son groupe. Le prochain CHAN Algérie se déroulera du 8 au 31 janvier 2023...