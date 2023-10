Football : La FSF annonce le départ du sélectionneur Malick Daf, de la sélection U20…

C’est officiel le sélectionneur sénégalais vainqueur de la dernière coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, Malick Daf ne sera plus l’entraîneur des Lionceaux. Après l’annonce de la nouvelle faite par son ancien club, le Jaraaf, c’est au tour de la fédération sénégalaise de football d’officialiser l’information.



Dans un communiqué publié ce mardi soir, la FSF a remercié le technicien qui a expressément demandé à quitter la sélection nationale U20. « Suite à la requête de l'interessé, la FSF a libéré Mr Malick Daf, ancien Entraîneur de l'équipe nationale U20 du Sénégal, Championne d'Afrique au profit du club de l'ASC Jaraaf de Dakar. La Fédération Sénégalaise de Football remercie le technicien pour son professionnalisme et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière » peut-on lire.



Rappelons que Malick Daf avait précédemment dirigé l'équipe du Jaraaf entre 2016 et 2021, remportant le titre de champion du Sénégal en 2018, avant de quitter le club pour prendre en charge la sélection nationale remportant la CAN U20 en 2022.