Football : L'AS Monaco va finaliser le transfert de Lamine Camara pour 15 millions d’euros

Les deux clubs et le joueur se sont mis d'accord sur un montant de 13 millions d'euros, assorti de 2 millions d'euros de bonus éventuels. Le jeune joueur de 20 ans était très convoité sur le marché des transferts.



Le club messin avait en effet reçu deux offres pour le céder : l'une de 12 millions d'euros bonus compris de la part de Southampton, et l'autre de 16 millions d'euros du club saoudien d'Al-Qadsiah.



Cependant, Lamine Camara a choisi de rester en Ligue 1 et de rejoindre l'AS Monaco, où il retrouvera deux de ses coéquipiers de l'équipe nationale sénégalaise, Krepin Diatta et Ismaël Jakobs.