Football / Équipes Locales et U23 : Pape Thiaw et Demba Mbaye reprennent du service…

Six mois après le décès de Joseph Koto l’ancien entraîneur de l’équipe nationale de football local et des U23, la fédération sénégalaise de football a procédé à la nomination de ses remplaçants. Les deux postes vacants ont été respectivement confiés à Pape Thiaw et Demba Mbaye.



Conformément à la décision du comité exécutif de la Fsf, la sélection locale sera désormais sous les ordres de Pape Bouna Thiaw. Après son passage sur le banc de Niary Tally comme entraîneur, l’ancien attaquant de la génération 2002 prend du galon avec ses nouvelles responsabilités. Pape Thiaw qui sera entre autres, entouré par Djiby Fall (ancien coach de Pikine) devra bientôt se lancer dans la préparation du championnat d’Afrique des nations (Chan 2023.)



S’agissant de la sélection des U23, l’ancien entraîneur de Génération Foot, Demba Mbaye a été rappelé depuis le Maroc où il était sous contrat avec le Fus Rabat. Il sera épaulé par Abdoulaye Seck, également analyste vidéo au Fus Rabat et par Issa Aïdara.