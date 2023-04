Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance : Le plaidoyer du président Macky Sall pour un financement "de manière adéquate".

À l'occasion des réunions de Printemps FMI/Banque Mondiale, le Président Macky Sall est revenu sur l'importance de "l'appui et le financement des fonds à travers le Fonds fiduciaire au Sénégal et plus largement dans les Pays à faibles revenus.



Dans son speech, le chef de l'État a fait un plaidoyer fort pour que "le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance soit financé de manière adéquate, dans le cadre d'un appel plus large pour une enveloppe plus élevée de financement durable et concessionnel par les Institutions Financières Internationales et les Banques multilatérales de Développement".