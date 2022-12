Fonds de solidarité nationale : « Les bourses de sécurité familiale ont contribué à la réduction… »

La pauvreté au Sénégal a considérablement diminué. Et si on doit s’en réjouir, c’est parce que des programmes de solidarité nationale bien réfléchis sont passés par là. C’est l’avis du ministre du développement communautaire, de la solidarité et de l’équité sociale et territoriale qui faisait face aux députés ce dimanche.

D’après Samba Ndiobène Ka qui donnait les chiffres représentant la participation du programme Promovilles sur la réduction de la pauvreté au Sénégal, « 0,8% pour ceux qui sont dans l’extrême pauvreté, 13% de ceux qui sont dans la pauvreté moyenne », ont été décomptés après une étude de la Banque mondiale.

Ce qui est un facteur important dans le maintien du programme qui doit néanmoins être plus élargi à d’autres contrées du Sénégal.