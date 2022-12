Fonds de financement climatique : Les collectivités territoriales très peu outillées pour en bénéficier.

Dans ce contexte mondial de changement climatique au Sénégal, les collectivités territoriales éprouvent de sérieuses difficultés pour accéder aux fonds de financement climatique afin de faire face à la complexité du phénomène. C'est du moins l'avis du secrétaire général du ministère des collectivités territoriales, Mme Mame Sané Ndiaye. Selon elle, « beaucoup de nos territoires sont confrontés à des problèmes d’inondation, d’érosion côtière, de déforestation ou de terres non cultivables, etc... », alors que « les modalités d’accès aux fonds mondiaux sont telles que nos collectivités territoriales sont peu outillées pour en bénéficier. »



Pour Mme Mame Sané Ndiaye, « cette situation est particulièrement liée aux capacités techniques et fiduciaires limitées de nos communes et départements. Et, c’est pour corriger ces limites que l’équipe du projet s’est mise à la tâche avec une grande abnégation ».



Une initiative bien appréciée par le président de l'Union des associations des élus locaux Adama Diouf. Pour ce dernier, « l'accès au financement climatique n'est pas une chose simple pour les collectivités territoriales. Mais il faudrait la mobilisation de tous les acteurs et le renforcement des capacités des élus locaux pour mieux cerner les enjeux afin de trouver les meilleures solutions possibles. »