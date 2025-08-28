Finances publiques-FMI : l’APR accuse le régime de cacher la vérité

Dans sa déclaration officielle, lue par la rédaction de Dakaractu, le Secrétariat Exécutif National de l’APR a vivement critiqué la gestion des finances publiques par le gouvernement.



Le SEN exige la publication du rapport du cabinet Forvis Mazars sur la dette, soupçonné d’être entaché de conflits d’intérêt. Il accuse l’Exécutif d’avoir volontairement dissimulé des chiffres dans le dernier rapport trimestriel d’exécution budgétaire, en violation du Code de Transparence. Pour l’APR, il s’agit d’une stratégie visant à masquer la réalité économique du pays

