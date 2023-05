Finale par équipe : La région de Dakar domine Kaolack et s’empare du trophée du chef de l’État

Revivez la 3ème et dernière journée du drapeau du chef de l’État 2023 avec des joutes de haut vol entre les lutteurs de la région de Dakar et ceux de Kaolack. Une finale par équipe qui sera remportée par Dakar avec comme dernier acte une opposition disputée entre Obeuli le Dakarois et Radiakhé de Kaolack…