Victoire du Sénégal face à l’Égypte : Liesse populaire dans les rues de Dakar

Après la victoire du Sénégal face à l’Égypte, Dakar s’est transformée en une immense scène de célébration. Dès le coup de sifflet final, les rues de la capitale ont été envahies par des foules en liesse, brandissant des drapeaux nationaux et chantant à la gloire des Lions de la Téranga. Les klaxons résonnaient sans interruption. Cette victoire, très attendue, a suscité une fierté collective et une émotion intense partagée par toutes les générations.







L’ambiance était également marquée par un fort sentiment d’unité nationale. Dans une atmosphère festive et fraternelle, des inconnus se félicitaient, dansaient ensemble et partageaient des moments de joie jusqu’au bout de la nuit.

