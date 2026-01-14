CAN 2025 – Sadio Mané propulse le Sénégal en finale et annonce que celle-ci sera sa toute derrière

Auteur du but décisif face à l’Égypte (1-0) en demi-finale de la CAN 2025, Sadio Mané a été désigné homme du match ce mercredi après-midi au Tanger . L’attaquant sénégalais a également créé l’émotion en annonçant qu’il disputera le 18 janvier sa dernière finale en sélection nationale.



« Ce sera ma dernière finale avec le Sénégal. Je veux la jouer avec le cœur, pour mon pays, pour mes coéquipiers, pour tous ceux qui m’ont soutenu depuis le début » a déclaré Mané en zone mixte.



Son but inscrit à la 78e minute, une frappe imparable, a permis aux Lions de la Teranga de décrocher leur billet pour la finale, où ils affronteront le vainqueur du duel Maroc–Nigeria.



À 33 ans, Mané s’apprête à tourner une page glorieuse de sa carrière internationale, marquée par un sacre continental en 2021 et une Coupe du monde historique en 2022.