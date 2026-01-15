Défense et sécurité : le Sénégal mise sur la maîtrise de l’espace extra-atmosphérique


Défense et sécurité : le Sénégal mise sur la maîtrise de l’espace extra-atmosphérique

C’est un message délivré par le Général Birame Diop, Ministre des Forces Armées, lors de l’ouverture solennelle de l’année académique 2025-2026 du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS), ce jeudi. Devant plusieurs autorités civiles et militaires, le ministre a rappelé l’importance stratégique de la formation dispensée par le CHEDS, qui transforme de simples cadres en experts capables de piloter les politiques publiques de sécurité et d’éclairer les décisions de l’administration.

 

Le thème retenu pour cette rentrée, « La politique spatiale du Sénégal : enjeux et perspectives », reflète une prise de conscience nationale. « L’évolution rapide de l’environnement sécuritaire international, marquée par l’émergence de menaces hybrides, transnationales et asymétriques, place désormais l’espace extra-atmosphérique au cœur des enjeux de souveraineté, de sécurité et de défense », a déclaré le Général Diop.

Citant le Président Bassirou Diomaye Faye, le ministre a rappelé que « la souveraineté du Sénégal ne se limite pas seulement à ses frontières terrestres. Elle s’étend désormais aux nouveaux espaces stratégiques où se joue l’avenir des nations, notamment le numérique et l’espace ».

 

Du luxe à la nécessité vitale

 

Observation de la Terre, télécommunications, navigation par satellite, surveillance militaire, gestion des catastrophes, sécurité maritime, lutte contre le terrorisme : les applications spatiales touchent désormais tous les aspects de la sécurité et du développement. « Le spatial n’est plus un luxe. Il est devenu un segment vital », a martelé le ministre. Cette vision s’est concrétisée en 2024 avec le lancement du premier satellite national sénégalais, fruit du projet SENSAT, programme opérationnel de l’État pour le développement de ses capacités spatiales essentielles.

 

Le Professeur Gayane Faye en conférencier d’honneur

 

Pour éclairer les auditeurs sur ces enjeux complexes, le CHEDS a fait appel au Professeur Gayane Faye, coordonnateur de SENSAT-SENEGAL et Directeur du Laboratoire de Télédétection appliquée (LTA) de l’Université Cheikh Anta Diop. « Pionnier du programme spatial sénégalais, autorité mondiale reconnue par les plus grandes instances internationales », selon les mots du ministre, le Professeur Faye incarne l’excellence scientifique au service de l’ambition nationale.

 

Une formation d’excellence

 

Le Général Biop a également insisté sur la qualité de la formation dispensée au CHEDS, invitant les auditeurs à l’aborder « avec rigueur, humilité et ouverture d’esprit ». Il a encouragé les futurs diplômés à explorer la voie de la recherche, notamment au sein de la future école doctorale de défense et de sécurité : « cette formation vous offre l’opportunité unique de bénéficier d’un cadre qui combine expériences professionnelles et excellence académique », a-t-il souligné, avant de déclarer officiellement ouverte l’année académique 2025-2026.

 




Jeudi 15 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Appel des Layènes 2026 : Yoff prête à vibrer, l’essentiel est en place malgré les défis

Appel des Layènes 2026 : Yoff prête à vibrer, l’essentiel est en place malgré les défis - 15/01/2026

Justice : Libération imminente pour Soya Diagne, sauf avis défavorable du parquet

Justice : Libération imminente pour Soya Diagne, sauf avis défavorable du parquet - 15/01/2026

Affaire Sonko-Mbaye Niang : La requête du procureur général décortique les failles de la révision

Affaire Sonko-Mbaye Niang : La requête du procureur général décortique les failles de la révision - 15/01/2026

Suicide au Sénégal :

Suicide au Sénégal : "Comprendre, détecter et prévenir" avec le Dr Rokhaya Ndoye, psychologue clinicienne au CHNPT - 15/01/2026

Parcelles Assainies : un rendez-vous d’homosexuels à 5 000 FCfa vire au lynchage nocturne

Parcelles Assainies : un rendez-vous d’homosexuels à 5 000 FCfa vire au lynchage nocturne - 15/01/2026

Victoire du Sénégal face à l’Égypte : Liesse populaire dans les rues de Dakar

Victoire du Sénégal face à l’Égypte : Liesse populaire dans les rues de Dakar - 14/01/2026

CAN 2025 – Sadio Mané propulse le Sénégal en finale et annonce que celle-ci sera sa toute derrière

CAN 2025 – Sadio Mané propulse le Sénégal en finale et annonce que celle-ci sera sa toute derrière - 14/01/2026

Affaire des téléphones : Le statut de député de Farba Ngom bloque toute poursuite, l’article 217 du code pénal, en question

Affaire des téléphones : Le statut de député de Farba Ngom bloque toute poursuite, l’article 217 du code pénal, en question - 14/01/2026

Dr Cissé - Mansour Diop devant la justice : Une affaire qui remonterait depuis 2022

Dr Cissé - Mansour Diop devant la justice : Une affaire qui remonterait depuis 2022 - 14/01/2026

Affaire Farba Ngom : « La justice transformée en danger pour la République », accuse l’APR

Affaire Farba Ngom : « La justice transformée en danger pour la République », accuse l’APR - 13/01/2026

Seydou Guèye sur la sortie de Yassine Fall: « Elle nous servi une conférence de panique »

Seydou Guèye sur la sortie de Yassine Fall: « Elle nous servi une conférence de panique » - 13/01/2026

Justice : Le Directeur Général de la Santé cité dans une affaire de harcèlement

Justice : Le Directeur Général de la Santé cité dans une affaire de harcèlement - 13/01/2026

Farba Ngom introuvable au pavillon spécial : Ses militants expriment leur colère devant l’administration pénitentiaire

Farba Ngom introuvable au pavillon spécial : Ses militants expriment leur colère devant l’administration pénitentiaire - 13/01/2026

Hôpital Dalal Jam : l’escroc qui pillait les malades tombe sur une caissière vigilante

Hôpital Dalal Jam : l’escroc qui pillait les malades tombe sur une caissière vigilante - 13/01/2026

Liberté provisoire à géométrie variable : la défense dénonce un « deux poids, deux mesures » dans l’affaire Farba Ngom

Liberté provisoire à géométrie variable : la défense dénonce un « deux poids, deux mesures » dans l’affaire Farba Ngom - 12/01/2026

Farba Ngom hospitalisé au moment de l’annonce de sa libération provisoire

Farba Ngom hospitalisé au moment de l’annonce de sa libération provisoire - 12/01/2026

Justice : Farba Ngom et Tahirou Sarr libérés sous contrôle judiciaire

Justice : Farba Ngom et Tahirou Sarr libérés sous contrôle judiciaire - 12/01/2026

Drame au large de Thiaroye-sur-Mer : une pirogue de migrants accoste … 59 migrants sauvés, un corps sans vie découvert à bord

Drame au large de Thiaroye-sur-Mer : une pirogue de migrants accoste … 59 migrants sauvés, un corps sans vie découvert à bord - 12/01/2026

De la promesse d’une académie au Maroc à l’enfer du travail forcé pour Qnet : Nouvelles révélations sur la mort de Cheikh Touré

De la promesse d’une académie au Maroc à l’enfer du travail forcé pour Qnet : Nouvelles révélations sur la mort de Cheikh Touré - 12/01/2026

CAN 2025 : Air Sénégal affrète un vol spécial Dakar-Tanger pour accompagner les Lions en demi-finales

CAN 2025 : Air Sénégal affrète un vol spécial Dakar-Tanger pour accompagner les Lions en demi-finales - 12/01/2026

Campagne arachidière : « Un échec lamentable », selon le FDR

Campagne arachidière : « Un échec lamentable », selon le FDR - 11/01/2026

Tournée politique dans le Nord: Anta Babacar Ngom invite le président de la République à dissoudre l’Assemblée

Tournée politique dans le Nord: Anta Babacar Ngom invite le président de la République à dissoudre l’Assemblée - 11/01/2026

Bakel : À Madina Fulbé, des villages au bord de l’effondrement lancent un cri d’alarme

Bakel : À Madina Fulbé, des villages au bord de l’effondrement lancent un cri d’alarme - 11/01/2026

NÉCROLOGIE - Le khalife des Mourides a perdu sa grande sœur Sokhna Mously

NÉCROLOGIE - Le khalife des Mourides a perdu sa grande sœur Sokhna Mously - 10/01/2026

[Reportage] Casamance : Edioungou, à la découverte du savoir-faire ancestral de la poterie

[Reportage] Casamance : Edioungou, à la découverte du savoir-faire ancestral de la poterie - 10/01/2026

Année académique 2025 / 2026 : le Pr Moussa Seydi revient sur la riposte du Sénégal face à la pandémie de la Covid 19

Année académique 2025 / 2026 : le Pr Moussa Seydi revient sur la riposte du Sénégal face à la pandémie de la Covid 19 - 10/01/2026

Plainte en cascade, bras de fer judiciaire : Mame Mbaye Niang attaque les avocats de Sonko et rallume l’incendie politique

Plainte en cascade, bras de fer judiciaire : Mame Mbaye Niang attaque les avocats de Sonko et rallume l’incendie politique - 10/01/2026

Inquiétude au Sénégal et Gambie, sans nouvelles d'une pirogue transportant plusieurs centaines de migrants

Inquiétude au Sénégal et Gambie, sans nouvelles d'une pirogue transportant plusieurs centaines de migrants - 09/01/2026

Justice : Madiambal Diagne annonce la libération de son épouse Mabintou et de son fils Mouhamed Diagne

Justice : Madiambal Diagne annonce la libération de son épouse Mabintou et de son fils Mouhamed Diagne - 09/01/2026

[ Reportage] Les véhicules « Cheikhou Chérifou » : entre mythe, vitesse et drames routiers au Sénégal

[ Reportage] Les véhicules « Cheikhou Chérifou » : entre mythe, vitesse et drames routiers au Sénégal - 09/01/2026

RSS Syndication