Défense et sécurité : le Sénégal mise sur la maîtrise de l’espace extra-atmosphérique

C’est un message délivré par le Général Birame Diop, Ministre des Forces Armées, lors de l’ouverture solennelle de l’année académique 2025-2026 du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS), ce jeudi. Devant plusieurs autorités civiles et militaires, le ministre a rappelé l’importance stratégique de la formation dispensée par le CHEDS, qui transforme de simples cadres en experts capables de piloter les politiques publiques de sécurité et d’éclairer les décisions de l’administration.







Le thème retenu pour cette rentrée, « La politique spatiale du Sénégal : enjeux et perspectives », reflète une prise de conscience nationale. « L’évolution rapide de l’environnement sécuritaire international, marquée par l’émergence de menaces hybrides, transnationales et asymétriques, place désormais l’espace extra-atmosphérique au cœur des enjeux de souveraineté, de sécurité et de défense », a déclaré le Général Diop.



Citant le Président Bassirou Diomaye Faye, le ministre a rappelé que « la souveraineté du Sénégal ne se limite pas seulement à ses frontières terrestres. Elle s’étend désormais aux nouveaux espaces stratégiques où se joue l’avenir des nations, notamment le numérique et l’espace ».







Du luxe à la nécessité vitale







Observation de la Terre, télécommunications, navigation par satellite, surveillance militaire, gestion des catastrophes, sécurité maritime, lutte contre le terrorisme : les applications spatiales touchent désormais tous les aspects de la sécurité et du développement. « Le spatial n’est plus un luxe. Il est devenu un segment vital », a martelé le ministre. Cette vision s’est concrétisée en 2024 avec le lancement du premier satellite national sénégalais, fruit du projet SENSAT, programme opérationnel de l’État pour le développement de ses capacités spatiales essentielles.







Le Professeur Gayane Faye en conférencier d’honneur







Pour éclairer les auditeurs sur ces enjeux complexes, le CHEDS a fait appel au Professeur Gayane Faye, coordonnateur de SENSAT-SENEGAL et Directeur du Laboratoire de Télédétection appliquée (LTA) de l’Université Cheikh Anta Diop. « Pionnier du programme spatial sénégalais, autorité mondiale reconnue par les plus grandes instances internationales », selon les mots du ministre, le Professeur Faye incarne l’excellence scientifique au service de l’ambition nationale.







Une formation d’excellence







Le Général Biop a également insisté sur la qualité de la formation dispensée au CHEDS, invitant les auditeurs à l’aborder « avec rigueur, humilité et ouverture d’esprit ». Il a encouragé les futurs diplômés à explorer la voie de la recherche, notamment au sein de la future école doctorale de défense et de sécurité : « cette formation vous offre l’opportunité unique de bénéficier d’un cadre qui combine expériences professionnelles et excellence académique », a-t-il souligné, avant de déclarer officiellement ouverte l’année académique 2025-2026.

