Finale CHAN 2023 : Un Sénégal très séduisant et dominateur tient tête à l’Algérie (0-0) à la mi-temps…

La première mi-temps de la finale du CHAN 2023 entre le Sénégal et l'Algérie a vu les lions sénégalais dominer le match avec une entrée en matière fracassante et beaucoup d'impact sur le terrain. Le match, qui se déroule au stade Nelson Mandela, en Algérie, est à égalité 0-0 à la mi-temps, mais les lions ont clairement pris l'avantage en termes de possession et d'occasions de marquer.

Les sénégalais ont montré une détermination sans faille dès le coup d'envoi et ont créé de nombreuses opportunités pour marquer, mais leur manque de précision devant le but a empêché tout but jusqu'à présent. L'Algérie, quant à elle, a adopté une stratégie plus défensive, mais a été obligée de se défendre bec et ongles pour empêcher les lions de prendre l'avantage. La deuxième mi-temps s'annonce passionnante…