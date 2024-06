Filières scientifiques à Ziguinchor : "11% est le taux de fréquentation" (Inspecteur d'académie)

"À Ziguinchor, le taux de l’effectif des élèves orientés dans les filières scientifiques au secondaire est de 11%", une révélation faite par l’Inspecteur d’Académie, Cheikh Faye. Un taux de fréquentation peu reluisant et qui nécessite des efforts pour inciter les élèves à s’intéresser aux matières scientifiques.



Des propos tenus lors de la remise des prix des Olympiades des Sciences et Techniques, un concours organisé par l’UFR sciences et technologies de l’université Assane Seck de Ziguinchor.

À cet effet, une quarantaine des meilleurs élèves venant des régions de Kolda, Tambacounda, Sédhiou et Ziguinchor ont été primés.



‘’Nous faisons partie des régions qui sont le plus en retard dans l’apprentissage des sciences où nous avons une faible représentativité des séries scientifiques dans le secondaire.

L'effectif des élèves scientifiques au secondaire tourne autour de 11%, c’est extrêmement faible. C'est un défi pour l’académie de relever ce nombre. Cependant, je salue le changement qualitatif qui est en train de s’opérer au niveau des performances des garçons et filles. Non seulement les filles sont bien représentées lors de ce concours qui était très sélectif, et parmi ceux-là qui sont primés, la majorité sont des filles ce qui montre une autre préoccupation du système éducatif que nous essayons de gérer", révèle l’inspecteur d’académie de Ziguinchor.



Ce concours fait partie des dispositifs de promotion de l’excellence dans le système éducatif. Au nom du recteur de l’UASZ, le vice -recteur chargé de la recherche, Diène Ngom souligne : "l’objectif de ces olympiades des sciences est d’inciter les élèves à s’investir dans les matières scientifiques. Ce sont des disciplines qui peuvent nous accompagner dans le développement de notre pays’’ dit-il.



Cette 14ème édition des olympiades a été placée sous le parrainage du Pr Evelyne Sigua, directrice de l’UFR 2S et Ibrahima Diagne, président du conseil d’administration de l’Université Assane Seck de Ziguinchor des références pour les organisateurs. Une occasion pour rendre un hommage à feu Papa Aly Gaye, un ancien enseignant en sciences de l’UASZ.