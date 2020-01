Fika 2020 / Serigne Mboup plaide pour la création de marchés de gros.

À l'occasion de la journée de " l''intégration régionale et gestion des corridors" organisée en marge de la Foire Internationale de Kaolack, le président Serigne Mboup a fait un plaidoyer pour la création de marchés de gros au Sénégal qui, dit-il, permettra de régler plusieurs problèmes dont les " problèmes de marchés internationaux des produits agricoles, les gares des gros porteurs etc... D'après le président de la Chambre de Commerce, la mise d'entrepôts, d'aires de stationnement, de logistiques, d'hôtels au niveau de ces marchés, permettra aussi de désencombrer certaines villes dont Kaolack…" À noter que le marché de Rungis (Sud de Paris) est le plus grand marché de gros du monde. Avec ses 50 ans, il voit transiter plus de 9 500 tonnes de produits frais par jour pour 9 milliards d'euros de chiffres d'affaires...