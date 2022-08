Feuille de route pour 2024 : Le Pastef en ordre de bataille...

Le ton a été donné hier au cours de la déclaration de son président Ousmane Sonko, face à la presse. Celui-ci a même annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, tout en déclinant la nouvelle méthode de travail pour engager ces prochaines échéances électorales.



La note adressée aux structures de base du parti a été signée et rendue publique par Ousmane Sonko. L’objectif est d’informer du programme, des renouvellements et de la structuration du parti africain du Sénégal pour l’éthique et la fraternité (Pastef) scindés en 5 étapes.



Il s’agira pour Ousmane Sonko et son parti de la publication du nouveau bureau politique provisoire et du secrétaire national, le 22 août prochain. La mise en place, au sein du parti, d’un commissariat scientifique le 23 septembre 2022 et de la mise en place du conseil national, le 07 septembre. S’en suivra le renouvellement des instances de base dont le mandat a expiré, sur toute l’étendue du territoire et dans la diaspora du 30 septembre 2022 au 5 mars 2023 et enfin du congrès de renouvellement des instances de la présidence du parti et d’investiture du président le 01 juillet 2023.



La tournée nationale que Ousmane Sonko avait annoncée hier va débuter entre novembre 2022 et mai 2023. Le président du Pastef annonce qu’un comité ad-hoc sera désigné pour la mise en œuvre de cet agenda. Il sera chargé de faire un état des lieux exhaustif de la situation des structures de base, notamment des sections communales et coordinations départementales et transmettra son rapport, au plus tard, le 15 septembre 2022 et proposera, en même temps, un chronogramme de déroulement des opérations de renouvellement ou d'installation de nouvelles structures sous la supervision du Secrétariat national compétent.



Ousmane Sonko engage l'ensemble du Bureau politique national et des structures à faire large diffusion de la présente au niveau de la base et à veiller à son exécution stricte.