Fête du 04 avril : Bara Gaye invite le président à saisir cette opportunité et libérer les détenus politiques

Même si plusieurs de ses collègues ont boycotté la cérémonie en rejetant l’invitation du président de la République, Bara Gaye, en tant que vice-président à l’assemblée nationale, a marqué lui, sa présence à cette fête.







Le membre de la coalition Yewwi Askan Wi a bien soutenu ses collègues et les conforte dans leur position. « L’opposition ne peut pas participer à une fête nationale tout en sachant que des lois ont été violées et que plusieurs sénégalais sont injustement en prison. C’est le président Macky Sall en maître d’œuvre qui devait penser à tout cela et libérer ces otages politiques pour décrisper l’atmosphère », confie le maire de Yeumbeul Sud et non moins député à l’Assemblée nationale qui se dit toutefois réjoui d’avoir participé à cette fête nationale.