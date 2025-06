Fête de l’Excellence à Mbacké : les 127 meilleurs élèves du département honorés par l’Inspection de l’Enseignement et de la Formation

L’édition 2025 de la Fête de l’Excellence à Mbacké a battu tous les records d’affluence. Grâce à l’implication de toutes les écoles du département et au parrainage de Mouhamadou Badiane, leader politique de Pastef, l’événement a permis de célébrer les 127 meilleurs élèves. En présence du maire de Mbacké, Galo Bâ, de plusieurs membres de l’Association des maires du département, du Collectif des directeurs d’école et des principaux de collèges, du professeur Assane Ndiaye — premier lauréat du Prix du Chef de l’État du meilleur enseignant — de représentants de la Croix-Rouge et, surtout, du préfet représenté par son adjoint Amadou Sow, ce moment solennel a servi de plaidoyer pour une école de qualité.



Pour l’IEF Abdoulaye Kâne, « cette journée placée sous le sceau de l’excellence et de la performance permet de célébrer le mérite, d’honorer les efforts et de saluer la persévérance ». Citant Racine — « l’éducation a des racines amères, mais ses fruits sont toujours doux » — il a rappelé aux lauréats qu’ils sont une source d’inspiration pour leurs camarades et pour la nation tout entière. Le député Ahmadou Lô, représentant le parrain, a pour sa part souligné l’importance de l’éducation dans un pays en voie d’émergence, saluant le travail remarquable de l’Inspection.



La cérémonie fut aussi l’occasion de rendre hommage aux enseignants admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Le volet festif a été assuré par Khadim Thiello, musicien, auteur-compositeur natif de la commune.