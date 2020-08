Fermeture de frontières, arrêt des flux et transactions financières : Le Mali « coupé » de toute l’Afrique de l’Ouest...

Dans la journée du mardi, les mutins avaient annoncé l'arrestation de Ibrahim Boubacar Keïta et du Premier ministre malien Boubou Cissé. Une mutinerie qui a finalement abouti à la démission du président malien, qui a annoncé, dans la foulée, la dissolution de l’Assemblée nationale et du Gouvernement.



Mais, bien avant cela, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) avait suspendu le pays voisin de tous ses organes de décision. Cette décision est à « effet immédiat », indique l'institution sous-régionale, conformément au Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne Gouvernance.



Les frontières terrestres et aériennes ainsi que les flux et transactions économiques avec les pays membres lui sont également fermées. À compter de ce jour, les transactions commerciales et financières entre le Mali et les autres pays membres de la Cedeao ne sont plus possibles...