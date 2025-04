Fermeture d’organes de presse au Sénégal : La CAP prend la parole ce mardi

Suite à la décision du ministère de la communication invitant des organes de presse « non conformes au code de la presse » de cesser de diffuser, la Coordination des Associations de Presse (CAP) va prendre la parole ce mardi. L’association invite tous les patrons, patronnes et responsables des médias qui sont déclarés « non conformes au Code de la presse » qui ont reçu ou pas encore de convocation de la Direction de Surveillance du Territoire (DST) à prendre part à une réunion prévue ce mardi à 9h.







À la suite des échanges et de la coordination sur un éventuel plan d'actions, la CAP face à la presse à partir de 11h...