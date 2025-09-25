Fédération sénégalaise de Football : Abdoulaye Fall installé, la ministre des Sports dresse une feuille de route exigeante

Une page se tourne pour le football sénégalais. Suite à l'Assemblée générale du 3 août dernier, la nouvelle équipe de la Fédération sénégalaise de football (FSF), présidée par Abdoulaye Fall, a été officiellement installée ce jeudi 25 septembre 2025 par la ministre des Sports, Khady Diene Gaye, lors d’une cérémonie solennelle placée sous le signe des défis et des grandes ambitions.



C’est dans un contexte marqué par les récentes performances pour la qualification à la Coupe du Monde 2026 que le ministre des Sports a procédé à l’installation du nouveau comité exécutif. D’emblée, Khady Diene Gaye a adressé ses chaleureuses félicitations à Abdoulaye Fall et son équipe, tout en soulignant l’immensité de la mission qui les attend. « Vous êtes désormais les gardiens de l'avenir de notre football durant ces quatre années », a-t-elle déclaré.



En parfaite adéquation avec les nouvelles autorités politiques, le ministre des sports a érigé la « transparence », « la bonne gouvernance » et « la reddition des comptes » comme des exigences non-négociables. La ministre a insisté sur une gouvernance « démocratique », exigeant une gestion rigoureuse et une redevabilité, notamment après les difficultés rencontrées lors de la dernière élection. Elle a réaffirmé l’engagement de l’État, partenaire privilégié, tout en appelant à une synergie parfaite entre tous les acteurs.



Dans son discours, madame la Ministre s’est voulu très claire. Elle a ainsi adressé au nouveau président et à son équipe une feuille de route substantielle. Parmi les priorités figurent la modernisation du cadre juridique, le renforcement de la professionnalisation de la Fédération et l’amélioration des conditions des footballeurs et des clubs. La ministre a encouragé la recherche de financements innovants et a réitéré l’idée de la création d’une chaîne de télévision dédiée.



Le développement du football féminin, la formation des acteurs et la gestion digitalisée de la billetterie font également partie des axes majeurs. Enfin, des dossiers urgents ont été assignés : la mise en place d’un comité technique pour la candidature à la CAN 2035 et la finalisation du stade Demba Diop.



Pour finir, la ministre des sports a rendu un hommage appuyé à l’ex-président Augustin Senghor et son bureau pour leurs réalisations. Le nouveau président Abdoulaye Fall hérite ainsi d’un héritage prestigieux, mais avec la lourde charge de le faire fructifier face à des attentes considérables.