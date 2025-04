Faux monnayage : Plus de 6 milliards de francs CFA en billets noirs saisis par la Douane Sénégalaise

Les unités douanières multiplient les opérations de lutte contre le faux monnayage et le trafic illicite. Les dernières opérations ont permis la saisie de 3,7 milliards de francs CFA en billets noirs par la Brigade Mobile de Pikine. Dans son communiqué, la Douane apprend que la Brigade mobile des Douanes de Pikine, Subdivision de Dakar-extérieur, Direction régionale Ouest, a opéré une saisie de billets noirs d’une contrevaleur de 3,7 milliards de francs CFA.



L’opération s’est déroulée dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 avril 2025, vers 2h du matin à Ouest Foire. Trois prévenus, tous de nationalité sénégalaise, dont une femme, ont été interpellés au cours de l’opération. Une semaine auparavant, la même unité avait réalisé une première saisie de billets noirs d’une contrevaleur de 723 millions de francs CFA.



En effet, des billets noirs d’une contrevaleur de plus de 3 milliards de francs CFA ont été interceptés à Kaolack. La saisie a eu lieu dans une auberge située dans la localité de Kahone, à la sortie Est de Kaolack. Les agents de la Brigade mobile des Douanes du Pont Serigne Bassirou Mbacke (ex Pont Noirot), Subdivision de Kaolack, Direction régionale du Centre, ont appréhendé, dans ladite auberge, un homme d’une trentaine d’années se présentant comme un étudiant dans une université du pays. Le prévenu était en possession de 21 000 coupures de billets de banque verts et noirs d’une contrevaleur totale de 3 019 550 000 de francs CFA, ajoute le communiqué.



Poursuivant ses investigations, ladite unité a procédé, à la Cité Aliou Sow, à Dakar, à une autre saisie de billets noirs d’une contrevaleur de deux millions de francs CFA. Trois individus de nationalité sénégalaise ont été arrêtés lors de cette nouvelle saisie. La Douane informe que toutes ces saisies font suite à l’exploitation de renseignements et au déploiement d’un dispositif de veille et de filature efficace et adapté à la lutte contre ce fléau qui prend de l’ampleur.



S’y ajoute un lot de faux médicaments saisi à Keur Momar Sarr. La saisie est réalisée par la Brigade mobile des Douanes de Richard-Toll, Subdivision de Saint-Louis, Direction régionale des Douanes du Nord. Il s’agit de 45 cartons de médicaments vétérinaires et de 10 cartons de médicaments pharmaceutiques d’une contrevaleur estimée à 46 millions de francs CFA. Cette saisie est le résultat de la filature d’un véhicule suspect suivie d’une course-poursuite entre Ross-Béthio (Saint-Louis) et Keur Momar Sarr (Louga).