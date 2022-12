Fashion Show : Revivez les temps forts du défilé de la première collection de SAPAMINA

Après 12 mois de dur labeur dans l’univers de la mode, SAPAMINA dévoile ses toutes premières créations. Inspirée par le parcours de Mme Collé Ardo Sow, figure emblématique du milieu, Mme Bèye Amina Diop a passé des nuits blanches en compagnie de sa mère qui l’a accompagnée dans cette tâche et son amour pour le stylisme et le modélisme.



Au cours de la nuit du « Fashion Show » coïncidant avec l’anniversaire de SAPAMINA, Mme Bèye Amina Diop a célébré la mode en montrant « Le Wax, le Brocart et les tissus All Black » au cours d’un défilé. Plusieurs mannequins bien connus du public ont honoré Mme Collé Ardo Sow en participant à cette cérémonie sanctionnée par la belle voix de Wally Seck.