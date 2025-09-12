Farba Ngom au pavillon spécial : « il est toujours en prison alors que le rapport d’expertise médical évoque l’incompatibilité au milieu carcéral » ( Babacar Bâ, FDJ)

Le député Farba Ngom devra bénéficier d’un transfert au pavillon spécial selon le juge d’instruction du parquet financier qui a opposé son veto à une liberté provisoire. En dépit des résultats des expertises médicales sur l’état de santé du maire des Agnam, la possibilité d’une libération même sous bracelet électronique semble être écartée.



Ce qui étonne Babacar Bâ du Forum du justiciable qui estime que même au pavillon spécial, le député va toujours vivre la prison sauf qu'il va bénéficier d'une surveillance médicale. « Le pavillon spécial fait partie des établissements pénitentiaires de Dakar. C’est une prison comme les autres. Il est une prison comme Rebeuss », a-t-il précisé avant de poursuivre : « concernant le cas Farba Ngom, le juge devait prendre ses responsabilités en le mettant sous bracelet électronique avec assignation à domicile. C’est ce qui pourrait permettre à Farba de se soigner convenablement. Le rapport d’expertise médicale a pour objectif de rappeler aux autorités que le député a besoin de soins médicaux adéquats. Maintenant la question que nous lui posons en tant que militants des droits de l’homme, c’est : pourquoi le juge veut prendre le risque et maintenir Farba Ngom en prison? », s’interroge le sieur Bâ.

