Farba Ngom au pavillon spécial : « il est toujours en prison alors que le rapport d’expertise médical évoque l’incompatibilité au milieu carcéral » ( Babacar Bâ, FDJ)


Farba Ngom au pavillon spécial : « il est toujours en prison alors que le rapport d’expertise médical évoque l’incompatibilité au milieu carcéral » ( Babacar Bâ, FDJ)

Le député Farba Ngom devra bénéficier d’un transfert au pavillon spécial selon le juge d’instruction du parquet financier qui a opposé son veto à une liberté provisoire. En dépit des résultats des expertises médicales sur l’état de santé du maire des Agnam, la possibilité d’une libération même sous bracelet électronique semble être écartée. 

Ce qui étonne Babacar Bâ du Forum du justiciable qui estime que même au pavillon spécial, le député va toujours vivre la prison sauf qu'il va bénéficier d'une surveillance médicale. « Le pavillon spécial fait partie des établissements pénitentiaires de Dakar. C’est une prison comme les autres. Il est une prison comme Rebeuss », a-t-il précisé avant de poursuivre : « concernant le cas Farba Ngom, le juge devait prendre ses responsabilités en le mettant sous bracelet électronique avec assignation à domicile. C’est ce qui pourrait permettre à Farba de se soigner convenablement. Le rapport d’expertise médicale a pour objectif de rappeler aux autorités que le député a besoin de soins médicaux adéquats. Maintenant la question que nous lui posons en tant que militants des droits de l’homme, c’est : pourquoi le juge veut prendre le risque et maintenir Farba Ngom en prison? », s’interroge le sieur Bâ. 

 
 
Autres articles
Vendredi 12 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Décès de Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké : Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances

Décès de Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké : Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances - 12/09/2025

Décès de Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké : Khalifa Sall présente ses condoléances

Décès de Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké : Khalifa Sall présente ses condoléances - 12/09/2025

Thiès / Fin de formation de stage de réintégration : les Asp offrent une séance de démonstration de techniques de self défense au centre d'entraînement tactique n°7

Thiès / Fin de formation de stage de réintégration : les Asp offrent une séance de démonstration de techniques de self défense au centre d'entraînement tactique n°7 - 12/09/2025

France: Isabelle Adjani sera jugée en appel le 26 février pour fraude fiscale

France: Isabelle Adjani sera jugée en appel le 26 février pour fraude fiscale - 12/09/2025

La France remporte une bataille dans un litige immobilier avec la Guinée équatoriale

La France remporte une bataille dans un litige immobilier avec la Guinée équatoriale - 12/09/2025

Le gouverneur de l'Utah confirme l'arrestation du meurtrier présumé de Charlie Kirk, identifié comme Tyler Robinson

Le gouverneur de l'Utah confirme l'arrestation du meurtrier présumé de Charlie Kirk, identifié comme Tyler Robinson - 12/09/2025

Education et lenteurs administratives : l’UDEN exige la signature du décret portant la révision du statut des décisionnaires et la publication des actes administratifs

Education et lenteurs administratives : l’UDEN exige la signature du décret portant la révision du statut des décisionnaires et la publication des actes administratifs - 12/09/2025

Téléphones, sacs, lunettes, djembés et plateaux de ceebu jën : les objets insolites oubliés par les utilisateurs de Yango au Sénégal

Téléphones, sacs, lunettes, djembés et plateaux de ceebu jën : les objets insolites oubliés par les utilisateurs de Yango au Sénégal - 12/09/2025

Air Sénégal : Le vol Dakar-Paris HC403 reprogrammé, ce vendredi

Air Sénégal : Le vol Dakar-Paris HC403 reprogrammé, ce vendredi - 12/09/2025

TOUBA EN DEUIL- Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudoss, s’est éteint.

TOUBA EN DEUIL- Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudoss, s’est éteint. - 12/09/2025

Casamance : les ex-combattants du MFDC sonnent la cloche, l’État rappelé à ses promesses oubliées

Casamance : les ex-combattants du MFDC sonnent la cloche, l’État rappelé à ses promesses oubliées - 12/09/2025

Niger: des soldats tués lors d'attaques de jihadistes présumés dans l'ouest

Niger: des soldats tués lors d'attaques de jihadistes présumés dans l'ouest - 12/09/2025

Le pétrole baisse face aux craintes d'un trop-plein

Le pétrole baisse face aux craintes d'un trop-plein - 11/09/2025

Attaque israélienne au Qatar: le Hamas accuse les Etats-Unis d'être

Attaque israélienne au Qatar: le Hamas accuse les Etats-Unis d'être "complices" - 11/09/2025

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro condamné à son procès pour tentative de coup d'Etat

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro condamné à son procès pour tentative de coup d'Etat - 11/09/2025

Thiès- conférence de presse de Sénégal Sunu Yitté: l'ancienne ministre Aminata Lô Dieng tacle sévèrement le régime en place

Thiès- conférence de presse de Sénégal Sunu Yitté: l'ancienne ministre Aminata Lô Dieng tacle sévèrement le régime en place - 11/09/2025

Remaniement ministériel : « Un acte visant à institutionnaliser l'État-Sonko sous l'appellation de

Remaniement ministériel : « Un acte visant à institutionnaliser l'État-Sonko sous l'appellation de "Parti-État" », selon le FDR - 11/09/2025

Nominations de Yassine Fall et de Bamba Cissé : Les FDR expriment leurs inquiétudes

Nominations de Yassine Fall et de Bamba Cissé : Les FDR expriment leurs inquiétudes - 11/09/2025

Ndiassane: La cité religieuse célèbre aujourd'hui la naissance du Prophète( PSL)

Ndiassane: La cité religieuse célèbre aujourd'hui la naissance du Prophète( PSL) - 11/09/2025

Thiès / Remise de matériel scolaire :

Thiès / Remise de matériel scolaire : "Beaucoup d'études[...]ont montré que toutes les populations dont le niveau d'éducation est élevé, ont tendance à être moins enclines à utiliser la violence" (Général Birame Diop). - 11/09/2025

Thiès - remise de matériel scolaire : Guirassy annonce de nouvelles

Thiès - remise de matériel scolaire : Guirassy annonce de nouvelles "orientations" et des "interdictions" dans les écoles pour la prochaine rentrée - 11/09/2025

Présidentielle en Côte d'Ivoire:

Présidentielle en Côte d'Ivoire: "pas de boycott" ni de plan B pour le principal parti d'opposition - 11/09/2025

Thiès / Face aux difficultés de l'école, la section SAES de l'Ensa décrète 72 heures de grève totale

Thiès / Face aux difficultés de l'école, la section SAES de l'Ensa décrète 72 heures de grève totale - 11/09/2025

Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République

Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République - 11/09/2025

Au Mali, blocus et perturbations imposés dans plusieurs localités par les jihadistes

Au Mali, blocus et perturbations imposés dans plusieurs localités par les jihadistes - 11/09/2025

Le Hamas dit que l'attaque d'Israël au Qatar visait à bloquer la médiation sur Gaza

Le Hamas dit que l'attaque d'Israël au Qatar visait à bloquer la médiation sur Gaza - 11/09/2025

‎KOLDA : Lancement officiel de la 3e édition de l’Académie des Leaders du Futur...

‎KOLDA : Lancement officiel de la 3e édition de l’Académie des Leaders du Futur... - 11/09/2025

Drame à Linguère : un berger retrouvé mort noyé dans les vallées fossiles

Drame à Linguère : un berger retrouvé mort noyé dans les vallées fossiles - 11/09/2025

Cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane : La cité religieuse appelle à la promotion des

Cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane : La cité religieuse appelle à la promotion des "bonnes mœurs" et à l'union des cœurs - 11/09/2025

Khar Yalla sur une bombe foncière : 22 familles menacées d’expulsion sur un terrain hypothéqué depuis 50 ans

Khar Yalla sur une bombe foncière : 22 familles menacées d’expulsion sur un terrain hypothéqué depuis 50 ans - 11/09/2025

RSS Syndication