Farba Ngom à Amadou Bâ : « Loo Gorgorlu Wonn, Gën ko Yokk… Lila Macky Sall defal… »

« Nous devons tout au président Macky Sall! » C’est la phrase qui résume la reconnaissance de Farba Ngom, chargé de la mobilisation au sein de l’Alliance pour la République. D’après Farba Ngom, c’est de véritables efforts qui doivent être consentis pour remercier le président Macky Sall. « Ce qu’il a fait pour le Sénégal, doit être salué même par ses ennemis. Macky Sall a du respect envers les sénégalais et vous êtes aussi avec une première dame qui a fait ses preuves dans la marche du Sénégal avec ses œuvres sociales. Nous allons tout faire pour élire le candidat Amadou Bâ au lendemain du scrutin de 2024 », a signalé le chargé de la mobilisation. Mais Farba Ngom ne se limite pas à ce stade en s’adressant uniquement au président Macky Sall. Lors de son intervention, le maire des Agnam a adressé un message à Amadou Bâ qui a été investi, après la lecture de la résolution par Seydou Guèye, porte-parole de l’Alliance pour la République. « Amadou Bâ, il faut redoubler d’efforts. Le chemin est encore long et vous traverserez beaucoup d’obstacles. Mais nous serons avec vous pour vous accompagner car, nous le devons au président Macky Sall et nous tenons à ce que vous poursuivez la dynamique d’émergence… », martèle Farba Ngom.