Fanzone Sicap-Liberté : le nouveau maire de la commune et Zahra Iyane Thiam ont suivi le match des lions ensemble.

Souleymane Camara, le nouveau maire des Sicap Liberté porté à la tête de la municipalité par les populations de la localité, a regardé la première période de la rencontre entre le Sénégal et le Cap vert en compagnie de son adversaire Zahra Iyane Thiam.



Venu retrouver cette dernière à la Fanzone qu’elle a initiée depuis le début de la Can Cameroun2021, l’heureux candidat de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) a expliqué avoir effectué le déplacement pour serrer la main à sa grande sœur avec qui il partage la commune. L’heureux candidat a expliqué d’ailleurs tendre la main à cette dernière pour travailler ensemble dans l’intérêt de la commune.



Pour sa part, Zahra Iyane Thiam a confié l’avoir invité à venir pour ensemble communier avec les populations des Sicap-Liberté et entend l’appuyer dans le travail en faveur des habitants de la localité.