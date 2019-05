FRAUDE BANCAIRE : Assane Lopy et Cie sous mandat de dépôt

Assane Lopy, Mouhamadou Sambou, Dame Thiam, Modou Dia, Papa Babacar Touré, Papa Ibrahima Touré, Mohamed Salif Ba, Fallou Sylla, Ousmane Dione, Saliou Diallo et Djibril Kébé ont passé hier leur première nuit en prison. Comme nous le révélions, ces derniers sont tombés à la suite d'une enquête de la division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (Dsc) concernant le piratage des cartes Sgbs et Cbao d'Abou Wahab Bengeloune, fondateur du mouvement "Wahab président".

Dans la foulée, le doyen des juges, en charge de l'instruction, a lancé des mandats d'arrêt contre Abdoulaye Sané et Sidy Ndiaye Sarr. Concernant les mis en cause sous le coup d'un mandat d'arrêt, il faut préciser qu'Abdoulaye Sané est le vigile de la victime impliqué en même temps que Mouhamadou Sambou, son gorille qui se faisait passer pour un gendarme en mettant l'uniforme de son frère en service à la LGI.

Sidy Ndiaye Sarr est un récidiviste localisé au Maroc. Les enquêteurs ont découvert qu'il avait été sollicité par Dame Thiam, via WhatsApp, pour "craquer" les deux cartes.

Pour rappel, dans le cadre de cette affaire, le parquet a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, transmission de données en vue d'une opération de paiement électronique, détention frauduleuse de données de carte bancaire, utilisation frauduleuse de données, introduction frauduleuse de données dans un système informatique, escroquerie, usurpation de fonction, mise en danger, violences à agent et entrave à l'action judiciaire ; détention de faux billets et blanchiment.