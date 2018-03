FOGECA : Remise des fonds octroyés par M. James Ndambo

Lors du dernier gala de l’intégration économique en Afrique, du Forum des opérateurs pour la garantie de l’émergence économique (Fogeca), un homme avait surpris plus d’un. Opérateur économique, investisseur et chef d’entreprises, le milliardaire sud-africain Jams Nambo avait convié sur le plateau douze personnes. Au total : quatorze selon les dernières estimations. Une occasion pour promettre à chacun la rondelette somme de deux millions Cfa. Après la cérémonie, il est rentré chez lui laissant derrière un débat franc. Est-ce qu’il va respecter sa parole ? En tout cas, depuis hier, cela ne fait plus de doute puisque le patron du Fogeca, qui n’est autre qu’Amadou Diagne, a convié les bénéficiaires pour leur remettre les sommes promises. Ainsi, Jams Nambo a viré plusieurs millions permettant à chacune des quatorze personnes de recevoir 2 millions 140 mille Cfa. Un gros geste qui fera dire à M.Diagne que le «Fogeca est une inspiration et une œuvre africaine qui a pour ambition de montrer les différentes facettes du continent, ses espoirs et ses ambitions». Il a aussi adressé ses remerciements aux autorités qui ont contribué à la tenue du forum de Lisbonne en 2017 et celui de Dakar en 2018, avec le soutien du président de la République Macky Sall, et son Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne, parrain de l’édition 2018. Amadou Diagne a aussi remercié M. Jams Nambo, président du groupe Africa Union Holding qui a fortement contribué à la réussite de cette cérémonie. À l’en croire, « cet appui symbolique peut permettre aux bénéficiaires de démarrer de petits projets ». Il na pas oublié de décerner un satisfecit au groupe Dmedia, représenté par son directeur général, Massamba Mbaye.