FLA et JNIM ont capturé la base militaire de Kidal, qui abritait le groupe Wagner (maintenant Africa Corps).


Samedi 25 Avril 2026
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