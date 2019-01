Exploration pétrolière sur le bloc Rufisque Offshore profond : Thiès abrite l'audience publique de Total Ep Sénégal avant le démarrage de la phase de forage

Un séminaire de présentation et de partage de l'étude d'impact environnementale du projet d'exploration pétrolière sur le bloc Rufisque Offshore profond s'est tenu ce jeudi dans la région de Thiès.



Après la phase d'acquisition sismique, Total Ep Sénégal prépare la phase de forage d'où la rencontre de partage visant à communiquer sur les potentiels impacts sur l'environnement et les mesures d'atténuation qui seront prises pendant la phase d'exploitation.



Ainsi, les acteurs de la pêche, du tourisme, de l'environnement et de l'industrie ont pris part à ce séminaire pour pouvoir apporter leur contribution dans le document relatif à l'étude d'impact environnementale...