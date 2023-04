Exploitation future du pétrole et du gaz / Ousmane Sonko en phase avec le renforcement des capacités opérationnelles et humaines des FDS

A la fin du discours à la Nation du président de la République à la veille de la fête de l’indépendance du Sénégal, le président du parti Pastef/Les Patriotes est revenu sur le thème de cette année. Selon Ousmane Sonko, il urge de renforcer les forces de défense et de sécurité pour la stabilité du Sénégal. « Le thème de la Fête nationale du Sénégal, édition 2023, « Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles », est un thème d'une brûlante actualité ».



A l’en croire, il met en exergue des acteurs clés : « les Forces de défense et de sécurité (FDS) qui jouent un rôle majeur dans la lutte contre la coupe de bois dans nos régions Sud. Elles contribuent également à la lutte contre l'orpaillage clandestin à Kédougou, assurent la protection de nos eaux territoriales et la sauvegarde de nos ressources ».



Chemin faisant et se projetant à l’avenir, il note qu’ « aujourd'hui, avec l'exploitation future du pétrole et du gaz, les FDS devront être renforcées humainement et matériellement pour assurer la protection souveraine de nos plateformes pétrolières et gazières ».



Le second point évoqué par le chef de l’opposition c’est que « les Eaux et Forêts et la Direction des Parcs nationaux jouent également un rôle prépondérant dans la préservation de nos écosystèmes et la protection de nos forêts, espaces marins, etc. C'est le lieu de féliciter nos FDS qui, en plus de leur mission aussi vitale que périlleuse de sécurisation de notre intégrité territoriale, s’investissent inlassablement, à côté des services des Eaux et Forêts et des Parcs nationaux, pour la préservation de notre biodiversité et de nos ressources naturelles » analyse l’opposant sur sa Page Facebook.



C’est pourquoi, il se dit urgent qu’ « elles méritent tous les efforts possibles pour l’amélioration humaine et matérielle de leurs capacités opérationnelles ainsi que leurs conditions de vie. Nous les encourageons à rester toujours constants dans leurs missions régaliennes » conclut Ousmane Sonko.