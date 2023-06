Exploitation et Exportation de la ferraille : Les acteurs du secteur signent un protocole d'accord pour l'organisation et la formalisation du secteur

Le ministre du commerce, de la consommation et des petits et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana a procédé à la signature du protocole d'accord entre les acteurs du secteur de la ferraille au Sénégal. La cérémonie s'est déroulée ce 19 Juin 2023 à Diamniadio en présence des ferrailleurs, industriels et des exportateurs qui ont tous profité de cette rencontre pour partager leurs préoccupations avec le ministre.



La signature de ce protocole d'accord entre les acteurs du secteur de la ferraille est porteuse de solution aux différents problèmes de ce secteur.



Ainsi, elle permettra de formaliser le secteur, organiser les acteurs, normaliser les parcs de collecte et des agréments pour les centres de traitement, mais également la fixation des prix et de son suivi. "Je me réjouis de la signature de cet accord. La mise en œuvre de l'accord que nous nous apprêtons de parapher contribuera sans aucun doute à la résolution de la lancinante question de l'approvisionnement des industries. Une meilleure organisation du secteur du ferrailleur, une plus grande professionnalisation du métier de ferrailleur et au financement du secteur", a soutenu Abdou Karim Fofana, ministre porte-parole du gouvernement qui dit avoir noté avec beaucoup de satisfaction le projet de mise en place d'une plate-forme d'exploitation et d'exportation de la ferraille. "Cette disposition contribuera à coup sûr à plus de transparence dans les opérations d'exploitation et d'exportation de la ferraille.



Je voudrais vous exhorter à poursuivre des concertations dans une démarche participative et inclusive en vue d'instituer dans les meilleurs délais cette plate-forme qui réunira des fournisseurs de ferraille, les industriels et les exportateurs sous la supervision de mon département", a t-il recommandé en promettant de bien prendre en considération les préoccupations des différents acteurs dans l'intérêt du secteur avec ce protocole d'accord qui définit les responsabilités et obligations des fournisseurs de ferraille communément appelé ferrailleurs...