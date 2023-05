Exploitation du gaz et du pétrole : "Le Sénégal va livrer ses premiers barils de pétrole d'ici la fin de l'année 2023", Cheikh Niane SG du ministère du pétrole

Venu participer le forum économique sur le secteur extractif du Sénégal au nom de son ministre de tutelle, le Secrétaire général du ministère du Pétrole et des Énergies Cheikh Niane a annoncé que les premiers barils de pétrole seront livrés d'ici la fin de l'année 2023 avec le projet pétrolier Grand Tortue et Ahmeyim et le projet de Sangomar.



Ainsi, il rassure que l'État a pris toutes les dispositions nécessaires pour suivre l'exploitation du pétrole et du gaz. Pour cela, indique M. Niane, des lois ont été prises concernant le contenu local et la gestion des ressources ainsi que la répartition des ressources.



"Dans la Constitution du Sénégal, il est bien écrit dans son article 26 que les ressources naturelles n'appartiennent pas à l'Etat, mais au peuple. C'est dans ce cadre que nous sommes venus discuter de tous les projets gaziers en cours au Sénégal piloté par le ministre du pétrole et des Énergies avec tous les acteurs ", a déclaré Cheikh Niane.



Il poursuit : "aujourd'hui, le projet de Grand Tortue Ahmeyim que nous partageons avec la Mauritanie avance très bien et nous sommes à 90 % d'exécution du projet. Et la semaine dernière, nous avons eu le bateau de l'unité FPSO, ce fameux bateau qui fait l'exploitation du pétrole a quitté les eaux de Singapour pour venir entre la frontière Sénégal Mauritanie. Ce qui constitue une étape importante du projet.



Selon lui, le président a donné des instructions fermes au ministre Aïssatou Sophie Gladima pour un suivi de ce projet d'ici l'année 2024.