Exploitation aurifère à Kédougou : Le Groupe Managem annonce la production du premier lingot d’or de la mine de Boto

Implantée dans la commune de Madina Baffé, dans la région de Kédougou au Sénégal, le Groupe Managem annonce la production du tout premier lingot d’or de la mine Boto SA, située dans la zone.







Une étape décisive qui vient couronner plus de deux ans de travaux intensifs et marque l’entrée officielle du site en production. Elle illustre la concrétisation de la stratégie aurifère du



Groupe, qui vise à renforcer durablement sa présence en Afrique de l’Ouest et à consolider son positionnement d’acteur de référence dans le secteur aurifère continental.







Fruit d’un investissement de 350 millions d’euros, Boto est l’un des projets miniers les plus importants du pays. La mine vise une production annuelle moyenne de 160 000 onces d’or, soit environ 5 tonnes, au cours des trois premières années. Ses réserves sont évaluées à environ 1,8 million d’onces, soit près de 56 tonnes, et sa durée de vie estimée à douze ans.







Le site comprend : une mine à ciel ouvert d’une capacité d’extraction de 35 millions de tonnes de roche par an, une usine de traitement de 2,75 millions de tonnes de minerai par an, intégrant des procédés de dernière génération, des infrastructures essentielles : centrale électrique de 23 MW, barrage d’eau, digue à résidus, dépôt de carburants, base de vie, piste d’atterrissage et réseau routier.







Au plus fort de la phase de construction, le projet a mobilisé plus de 2 500 emplois, dont 90% occupés par des Sénégalais.



À terme, l’exploitation devrait générer plus de 1 500 emplois directs et indirects, contribuant ainsi au développement économique et social au niveau local et régional.











Un projet à fort impact local











Conformément à l’engagement du Groupe pour un développement responsable, Boto a intégré, dès sa phase de construction, un programme d’actions communautaires visant à améliorer l’accès à l’eau potable, la santé, la formation



professionnelle et l’employabilité des jeunes et des femmes. Le projet a également soutenu des initiatives génératrices de revenus au bénéfice des communautés de la région.







Imad Toumi, Président Directeur Général du Groupe Managem, déclare après cette performance : « je suis heureux de voir ce projet se concrétiser, attendu depuis tant d’années par les communautés locales et porteur de développement pour toute la région. MLe démarrage de Boto illustre notre ambition de devenir un acteur aurifier de référence en Afrique de l’Ouest. Ce succès est d’abord le fruit de la mobilisation t de l’engagement exceptionnel de nos équipes en étroite collaboration avec les autorités sénégalaises. Il s’inscrit pleinement dans notre vision de croissance durable fondée sur l’excellence opérationnelle, le respect de l’environnement et l’attention portée aux populations locales. »

