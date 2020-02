Exclusif: La Kenyane Mama Ngina Kenyatta, lauréate de l’édition 2019 accepte de recevoir « le Prix Macky SALL ... »

La Kenyane Mama Ngina Kenyatta, lauréate de l’édition 2019, a accepté de recevoir le ‘’Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique’’(Pmsda). Veuve de l’ancien président Kenyan Jomo Kenyatta, la lauréate dudit ‘’Prix est par ailleurs, la mère du Président Uhuru Kenyatta. D’après des informations recueillies par Dakaarctu, c’est par une note verbale datée du 28 janvier 2020, que les autorités kenyanes ont fait part à l’Ambassadeur du Sénégal à Nairobi de l’accord de Mme Mama Ngina Kenyatta de recevoir ce prix.



Le ministre sénégalais des Affaires étrangères du Sénégal, pour sa part, en a informé le Centre indépendant de recherches et d’initiatives pour le dialogue (Cirid) par le biais de son représentant pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, El Hadji Malick Mbaye. À cet effet, une délégation du Cirid conduite par son Président-fondateur Déo Hakizimana va se rendre à Nairobi (Kenya) où elle sera reçue par la lauréate ce 19 février 2020, en début d’après-midi.



Il faut cependant rappeler, que le Pmsda avait été remporté par le Mogho Naba (souverain très respecté par les Mossis) du Burkina Faso lors de l’édition 2017. Pour 2018, faute de récipiendaire, ce Prix institué le 2 juin 2016 par le Cirid, une institution bénéficiaire d'un statut consultatif auprès des Nations Unies et basée à Genève, n’avait pu être décerné.