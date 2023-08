« Exclue» de Yewwi: Taxawu Sénégal évoque un débat puéril autour de l’héritage d’un allié politique

Suite au communiqué de la conférence des leaders de Yewwi Askan wi, Taxawu Senegaal sort du silence. C’est une réplique à travers un communiqué dans lequel Khalifa Sall et ses camarades, s’indignent du prétexte s’ils jugent fallacieux avancé par la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi pour annoncer une fin de compagnonnage, sans prendre le soin de respecter le document de l’Accord Cadre de YAW qui stipule que « la conférence des Leaders est l’instance suprême de la Coalition.



Contrairement à ce qui est dit et qui ne reflète pas la vérité, l’élection du bureau municipal de la Ville de Dakar, suite à la décision de la Cour d’appel pour non-respect de la parité et l'insistance du Préfet de Dakar à se conformer au risque de voir toutes les délibérations rejetées s’est faite en concertation avec tous les partis politiques ayant des conseillers municipaux.



A ce titre, Taxawu Senegaal se félicite de la maturité politique dont ont fait preuve les différents conseillers municipaux impliqués dans cette élection qui a abouti à la mise en place d’un bureau municipal qui représente la diversité des sensibilités politiques.



Taxawu Sénégal se dit résolument engagée à servir la nation sénégalaise, la plateforme Taxawu Senegaal, initiatrice de la coalition Yewwi Askan Wi, refuse de s’enfermer dans un débat stérile au moment où les enjeux qui touchent la vie quotidienne de chacun des sénégalais et appellent à la mobilisation de toutes les énergies.



Taxawu Senegaal se dit concentré sur les questions cruciales qui concernent le pays : la santé, l’éducation, l’emploi des jeunes, l’autonomisation des femmes, la sécurité, la restauration des valeurs de la République, entre autres. « Notre vision pour le Sénégal dépasse largement les limites d'une coalition. Elle s'étend à tous les coins de notre nation, à chaque individu qui aspire à un avenir meilleur » soutien Taxawu rappelant que l’avenir du Sénégal dépend de la capacité à dépasser les calculs politiciens, à collaborer dans la vérité, à innover et à mettre en œuvre des solutions pérennes pour le Sénégal.



Aujourd’hui plus qu’hier, la plateforme Taxawu Senegaal se dit attachée à tous les combats de principe déjà engagés, reste ouverte au dialogue constructif avec tous les acteurs politiques et sociaux qui partagent notre engagement de développement harmonieux du Sénégal, car l’enjeu pour nous ne saurait être l’héritage d’un allié politique.