Éventuelle intervention militaire au Niger: les gouvernements du Mali et du Burkina en appellent à la responsabilité du Conseil de Sécurité et du Conseil de Paix et de Sécurité...

Dans des lettres conjointes, les gouvernements du Mali et du Burkina Faso à travers le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali et le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur du Burkina Faso ont réitéré leur " ferme condamnation de toute intervention militaire au Niger de la CEDEAO ou de toute autre force internationale, qui violerait la souveraineté de l'État du Niger".



Les deux gouvernements en " appellent à la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine pour empêcher toute intervention militaire contre le Niger dont l’ampleur des conséquences sécuritaires et humanitaires serait imprévisible". Nonobstant le risque de dislocation de la CEDEAO.



Ils disent ainsi compter sur " la sagesse du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour éviter la dégradation de la situation sécuritaire avec la multiplication et la propagation des groupes terroristes". Le Mali et le Burkina préconisent les " voies exclusives de la diplomatie et de la négociation".