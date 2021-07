Euro 2020 : Sergio Ramos juge l'élimination de l'Espagne « triste et injuste »

Selon nos confrères des nouvelles du football, l'ancien défenseur central de la sélection espagnole a adressé un message de soutien à ses compatriotes après l'élimination en demi-finale de l'Euro.



L'ancien défenseur central du Real Madrid et de la sélection espagnole, tout proche de s'engager avec le PSG, a adressé, sur son compte Twitter, un message à ses compatriotes de « la Roja » après l'élimination de l'Espagne, mardi, en demi-finale de l'Euro face à l'Italie. « Triste et injuste. Cela n'a pas été possible, mais vous avez fait vibrer et vous avez ému tout un pays. Fier de notre sélection. #VamosEspana », a posté le défenseur central.