Études supérieures : La CESL décrète 24h de cessation des cours et de boycott des tickets

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a annoncé ce jeudi 22 mai 2025 une série de mesures de protestation. Elle décrète 24 heures de cessation de toute activité pédagogique, ainsi qu'une « journée sans ticket » au restaurant universitaire. Ces actions, qualifiées de « renouvelables », traduisent le mécontentement croissant des étudiants face à des promesses non tenues par les autorités.



Parmi les griefs soulevés, la CESL dénonce le non-démarrage des travaux attendus sur la plateforme du village O et du chapiteau du Restaurant N°2, l'absence persistante de connexion Wi-Fi sur le campus, ainsi qu'un climat d'insécurité jugé préoccupant par les étudiants.



« La Coordination réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l’étudiant », indique le communiqué. Elle appelle les autorités compétentes à réagir urgemment afin d’éviter une escalade de la crise.



Amadou Koundour