Éthiopie : le bilan provisoire d’un glissement de terrain causant 257 morts pourrait atteindre les 500, selon l'ONU.

En Éthiopie, le glissement de terrain survenu le 22 juillet dernier est désormais passé à 257 morts au moins et pourrait atteindre les 500 décès, informe l'agence humanitaire de l'ONU (Ocha) ce 25 juillet dans un rapport.

Le glissement de terrain est survenu dans une zone difficile d'accès du sud de l'Éthiopie.

Dans son rapport de situation, Ocha rapporte que, « les opérations de secours se poursuivent, les habitants creusent principalement à mains nues ou avec des pelles, faute d'autres options. »

Ainsi, l’agence humanitaire de l’ONU craint que « le bilan n'augmente jusqu'à hauteur de 500 morts. »

Face à cette situation, le gouvernement éthiopien, avec les autorités locales, procèdent à un plan d'évacuation" de plus de 15.500 personnes dont au moins 1.320 enfants de moins de cinq ans et 5.293 femmes enceintes et allaitantes" qui vivent aux alentours dans des zones », ajoute l'agence humanitaire de l'ONU.

Poursuivant, l'Ocha affirme que cette zone comporte encore « un risque élevé de nouveaux glissements de terrain et doit être évacuée immédiatement."