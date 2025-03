État de santé de Farba Ngom : « Un sujet de préoccupation », selon son avocat Philippe Zeller

Lors du point de presse organisé ce vendredi par l’Alliance pour la République, Me Philippe Zeller, membre du pool d’avocats du député Farba Ngom, a pris la parole pour faire le point sur la situation de son client. « J’ai rendu visite à Farba Ngom, actuellement placé sous mandat de dépôt. Je peux vous dire que son état de santé est préoccupant. En revanche, son moral est extrêmement solide, car il sait qu’il bénéficie du soutien de ses proches, de ses camarades de parti, et bien d’autres », a déclaré l’avocat.



Me Zeller a également souligné un aspect essentiel de la personnalité de son client : Farba Ngom ne doute pas de la justice de son pays, de la robustesse des institutions et de l’État de droit.