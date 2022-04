Espace Sénégal Services : Les Agences de Rufisque et Keur Massar officiellement installées…

L'Espace Sénégal Services est désormais à la disposition des Populations. Une annonce faite par le directeur général de l’ADIE, devenue Sénégal Numérique SA, venu présider la cérémonie d'installation de l’agence de Rufisque ce 14 avril.



« C'est un dispositif qui vise à rapprocher l’administration publique de vous, chers concitoyens. Il a commencé à faire ses preuves dès sa naissance en abritant le Pôle Emploi et Entrepreneuriat des Jeunes et des Femmes mis en place par le Président de la République dans le cadre du programme d'urgence pour l'emploi initié il y a de cela un peu plus d'un an. Je voudrais d'abord remercier les autorités et les populations de Rufisque pour cet accueil chaleureux qui ne fait que renforcer la réputation de cette localité-mémoire, au patrimoine historique fulgurant. Mention spéciale au Préfet du département pour son appui sans faille à l’espace Sénégal Services. Nos agents nous font écho de vos nombreuses initiatives pour favoriser le bon fonctionnement de l’espace et du pôle emploi », a-t-il indiqué.



Cet espace faisant partie du réseau de guichets uniques de l’administration dans les divers départements du pays, « facilitera aux usagers les démarches administratives et regroupe l’ensemble des services de l’administration ». De même, les espaces sont connectés avec l’ensemble des départements et les ministères et structures de l’administration du pays. « Le Chef de l’État, M. Macky Sall, conscient du fait que l’instauration d'une administration de proximité passe irrémédiablement par la généralisation de l’usage du numérique, a facilité le déploiement de la fibre optique partout sur le territoire national » ,a-t-il souligné.



Grâce au digital, en effet, le service public devient beaucoup plus accessible. Et l'espace de Rufisque, à l'instar de ses semblables dans les autres départements, permettra aux Rufisquois de bénéficier des services de l’administration sans parcours fastidieux vers les capitales régionales. « Nous lançons donc un message à la population pour qu’elle se l’approprie et en tire le maximum de profit. Comme vous le savez, l’État a consenti d’énormes investissements qui ont fait de l’ADIE un acteur majeur du secteur numérique, doté d’une infrastructure réseau dont la rentabilisation n’est pas encore optimale, en raison, pour l’essentiel, d’un cadre juridique inadéquat pour cet objectif », selon toujours M. Bakhoum.



Par conséquent, ce changement devrait faciliter la mutualisation des infrastructures et en même temps, la fourniture à toutes les administrations, de services de qualité dans l’exécution de leurs missions. « De plus, si elle est bien soutenue, ce changement mènera forcément à des résultats très positifs en terme d’entretien et de maintenance de ces investissements de pointe. Enfin, la nouvelle société pourra contribuer de manière significative à l’amélioration de l’écosystème numérique du Sénégal en matière de partage et déploiement d’infrastructures, d’hébergement, d’innovation technologique, avec le Ministère en charge des télécommunications, le Parc des Technologies numériques, les universités, les opérateurs et fournisseurs d’accès Internet, les créateurs de contenu »,a-t-il annoncé.



Ceci permettra de placer « le Sénégal comme une locomotive de la sous-région, tout en améliorant son rayonnement international et sa croissance économique. Dans cette lancée, l’agence Espace Sénégal Services de Keur Massar a été inaugurée...