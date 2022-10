Escroquerie - bagarre à la Mosquée de Sicap-Baobab : Imam Diop et Imam Khalifa Ndiaye se dédouanent (reportage)

Après l'affaire de l'acte contre nature, une farouche bagarre a opposé ce dimanche 23 octobre 2022, les partisans de l’Imam Diop et ceux de l’Imam Khalifa Ndiaye à la Mosquée Sicap-Baobab, lors de la tenue de l'assemblée générale du bureau du comité de la mosquée.

Les deux camps se renvoient la balle sur les causes de ces débordements déplorables. Un des deux imams, présenté comme partisan du maire de Dakar, est accusé d’avoir dérobé 5 millions de FCfa de la caisse, et le refus de la tenue de l'AG, en recrutant des nervis pour saboter la réunion. Une accusation qui est catégoriquement démentie par l'Imam Khalifa Ndiaye. Ainsi, les habitants de la localité réclament de la lumière sur l'affaire et exigent la photocopie du relevé de la banque pour plus de transparence.

La mosquée de Sicap baobabs a été inaugurée en 1982, et avait comme Imam Ratib, Imam Ousmane Diop, choisi par Serigne Abdou Sy Dabakh de Tivaouane en personne. Selon l'accusé, l'Imam Khalifa Ndiaye, le fils de l'Imam Diop, Cheikh Diop est en train de faire tout son possible pour prendre la place de son père à la tête de la mosquée des Sicap baobabs, mais il ne doit pas le faire avec des mensonges...