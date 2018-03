Escroquerie : Ils dépouillent leur ami de 4 millions 700 FCFA initialement destinés à acheter un terrain

Demba Fall éleveur de profession et Aly Guélèle Thiam ont été attraits à la barre du tribunal de grande instance de Dakar ce matin pour les faits d’escroquerie et complicité de ce chef. En effet, le sieur Thiam a utilisé son amitié avec la partie civile pour le dépouiller d’une somme de 4 millions 700 mille FCFA. Il avait proposé de lui acheter des terrains appartenant à un de ses amis, en l’occurrence Moussa Guèye. Après la vente, Oumar Ba, la partie civile, a été informé que les terrains n’appartenaient pas aux cédants. Ce qui l'a amené sur à déposer une plainte. A la barre les prévenus ont reconnu les faits avant de demander une médiation pénale pour rembourser l’argent.

L’avocat d’Oumar Ba a demandé la somme de sept millions à titre de réparation. Le ministère public, convaincu de la culpabilité des mis en cause, a requis une peine de 6 mois ferme, estimant qu'aucun titre de propriété n’a été versé et qu'ils ont usé de fausses identités pour vendre les terrains



Les avocats de la défense ont quant à eux sollicité une application bienveillante de loi pénale. Finalement, ils seront déclarés coupable et condamnés à 6 mois dont 1 mois ferme avec une amende de 6 millions 500 Fcfa qu'ils devront verser à la partie civile.