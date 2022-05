Escroquerie : Daouda Guèye se fait passer pour le Colonel Matar Ndiaye de Rebeuss et gruge une dame qui voulait faire sortir son fils de prison

Le prévenu Daouda Guèye, plâtrier à Keur Ndiaye Lo, a comparu ce lundi 30 mai 2022 devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de tentative d'extorsion de fonds, usurpation de fonction, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs.



En effet, le mis en cause Daouda Guèye a du culot. Ce dernier s'est fait passer pour le Colonel Matar Ndiaye de la maison d'arrêt et correction de Rebeuss. Il a utilisé ce nom pour soutirer de l'argent à la partie civile qui voulait faire sortir son fils de prison.



À la barre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il explique : « je lui avais réclamé 100 000 francs Cfa et de compléter le reste pour commettre un avocat. Pour les images, j'avais collecté les images sur Facebook ».

À son tour, la partie civile Astou Ndiaye a fait savoir que le mis en cause l'a contactée pour lui dire qu'il est le colonel Mactar Ndiaye et que c'est lui qui s'occupe du dossier de son fils. « Tantôt, il me disait qu'il travaille à Rebeuss, tantôt à la section de recherches ou à la Division des investigations criminelles (DIC). Ainsi, il m'a demandé 100.000 francs pour faire sortir mon fils de prison le 29 janvier passé. Par la suite, il a commencé à m'envoyer des photos obscènes montrant ses parties intimes. Je lui ai fait savoir que je suis mariée, mais il n'a pas arrêté, car il a continué ses harcèlements », laisse-t-elle entendre. Elle ajoute qu'ils habitent ensemble à Keur Ndiaye Lô, mais qu'il ne le connaissait pas. C'est un habitué des faits. La dame note qu'elle ne lui a rien donné, car elle savait qu'il racontait des mensonges.



Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public a fait savoir que c'est un prévenu indélicat qui a voulu profiter du désarroi de la partie civile pour lui soutirer de l'argent. Concernant le délit de tentative d'extorsion de fonds, le parquet sollicite la requalification des faits en tentative d'escroquerie. Ainsi, il a requis deux ans de prison dont un an ferme.



Selon l'avocat de la défense Me Ndiack Bâ, son client n'a pas exercé une contrainte sur la partie civile. Même s'il s'est prévalu d'une fausse qualité, explique-t-il, le prévenu n'a pas tenté d'escroquer la victime. « Les quelques jours passés en prison lui ont servi de leçon. Il est marié avec des enfants », a plaidé la robe noire.







Quant à Me Iba Mar Diop, il avance que son acte est répréhensible. Il en a honte et il a trébuché. « Si on lui tend la perche, il va se relever. Une erreur avouée est à moitié pardonnée », dit-il.

Finalement le tribunal après en avoir délibéré, a requalifié les faits en tentative d'extorsion de fonds en tentative d'escroquerie avant de le condamner à deux ans dont trois mois ferme...