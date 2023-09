Épidémie de Chikungunya : Après Kédougou, Tambacounda enregistre 01 décès et 42 cas

L’épidémie de Chikungunya continue à gagner du terrain. Après la région de Kédougou où plusieurs dizaines de cas ont été décelés ces derniers temps, c’est au tour de la région de Tambacounda d'enregistrer un décès et plus de 41 cas. À peine arrivé dans la région de Tambacounda, le virus de Chikungunya a fait une victime et causé plus de 41 contaminés. Cette propagation rapide inquiète les autorités sanitaires de la région, notamment la Direction régionale de la santé.

Le Dr Bayal Cissé, Directeur régional de la santé de Tambacounda (Drs), est catégorique : « Le chikungunya est entré dans la région », révèle le journal Quotidien.

Le patient qui est décédé est un jeune berger originaire de Makacolibantan. « Il a déjà fait une victime, un berger, domicilié dans le Makacolibantan. C’est un cas qui nous a été signalé tardivement. Quand il nous est arrivé, c’était trop tard. Et c’est pourquoi il n’a pas survécu. 4 dizaines de patients touchés par le virus sont actuellement suivis par nos services, déplore le directeur régional de la santé dans le journal Le Qotidien.

Dans cette partie orientale du pays où la végétation est dense et les populations souvent éleveuses ou agricultrices, le directeur régional de la santé, le Dr Bayal Cissé, prévient et demande à ces derniers de prendre leurs précautions : « Il est transmis par une piqûre d’un moustique sauvage. Les signes sont la fièvre et des douleurs articulaires intenses. » Et c’est pourquoi conseille-t-il, surtout aux éleveurs et autres agriculteurs qui fréquentent la brousse, « de bien se protéger les pieds et les bras, parties les plus ciblées par les moustiques... »

Actuellement, un plan de riposte est en cours d’exécution pour limiter la propagation de cette épidémie qui continue de gagner du terrain après la région de Kédougou...