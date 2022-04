Entretien / Situation du marché, pénurie de gaz butane et sa défaite aux dernières locales : La ministre du commerce Aminata Diatta « Assomme » sa part de vérité.

Pour Aminata Assome Diatta, à l’heure actuelle on ne peut pas parler de pénurie de produits alimentaires au Sénégal car le marché est bien approvisionné. « Ce que nous avons en terme de stock de produits peut couvrir les besoins du marché sénégalais », assure la ministre du commerce et des PME.



Faisant état de la situation sur la baisse des prix des denrées alimentaires, Aminata Assome Diatta révèle que sur les 12.000 visites effectuées sur le marché à Dakar, ses services ont enregistré 1.000 récalcitrants par rapport à la baisse des prix et des sanctions ont été prises contre ces derniers.



Revenant sur la pénurie annoncée sur le gaz butane, la ministre de rassurer qu’il n’y a pas de pénurie mais juste une tension qui a été maîtrisée dès l’annonce de la nouvelle. La ministre du commerce est également revenue sur sa défaite aux dernières locales à Keur Massar, ainsi que la dernière sortie du patron de la CSS l’accusant d’avoir distribué les dipas « à gauche et à droite », entre autres questions…