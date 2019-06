"En Ligne" : La coopération décentralisée en question.

Le Sénégal a accueilli dans un contexte marqué par la mise en oeuvre de l'acte 3 de la décentralisation, le forum franco sénégalais des collectivités territoriales. Une occasion pour l'association des maire du Sénégal et le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, de porter un regard critique sur la décentralisation, notamment le modèle sénégalais et français non sans occulter la question de la coopération décentralisée. Le secrétaire permanent de l'association des maires du Sénégal (Ams) et Christoph Verger, Vice président du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (Sndgct) ont débattu sur la question.