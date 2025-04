Emploi et employabilité des jeunes : Le directeur de l’Emploi annonce les différentes thématiques de la conférence sociale

En prélude à la quatrième édition de la Conférence sociale qui se tiendra à Diamniadio et dont le thème porte sur « Emploi et employabilité des jeunes pour un Sénégal souverain, juste et prospère », la Direction de l’Emploi du Ministère du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, a tenu un petit déjeuner de presse ce jeudi 17 avril 2025.



Le choix du thème relève surtout d’un état de fait sur les véritables problématiques de l’emploi et de l’employabilité, plus particulièrement des jeunes qui demeurent une préoccupation majeure au Sénégal. Cet avis est du directeur de l’Emploi, Babacar Sy qui a rappelé les chiffres alarmants du taux de chômage fournis par l’ANSD. Voilà pourquoi, une conférence allant dans ce sens est prévue le jeudi et le vendredi prochain. Avec la participation de l’État du Sénégal, des partenaires au Développement, des organisations de travailleurs, ces derniers auront à discuter sur des thèmes différents avant de décliner une feuille de route. Compte tenu de l’expansion du numérique, une partie des discussions sera réservée aux nouvelles technologies.



À cette occasion, les acteurs feront aussi des recommandations sur la migration afin que le gouvernement puisse trouver des solutions idoines. Mais aussi, les participants reviendront sur la problématique du monde rural pour réduire l’exode rural et l’immigration.



Pour y arriver, le directeur de l’emploi considère que s'il y’a deux points essentiels qu'il faut privilégier, c’est celui de donner une activité aux jeunes et d'organiser des voyages dans des conditions normales.