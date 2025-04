Emploi et Employabilité : Ousmane Sonko diagnostique un "manque de productivité et l'absence de mécanismes de mobilisation des ressources"

"Un emploi souverain, inclusif et productif !" : c'est la voie que le Sénégal doit emprunter pour résoudre la problématique de l'emploi, selon Ousmane Sonko. Le Premier ministre, lors de la clôture de la 4e édition de la conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité, a abordé les différents problèmes qui entravent la création d'emplois décents au Sénégal.



S'exprimant devant les partenaires sociaux, notamment les syndicats, les employeurs et la société civile, le Premier ministre a souligné la nécessité d'une "politique de transformation systémique au service du peuple et de toute la nation, avec des programmes et des projections définis". Il a rappelé que de tels programmes ont existé dans le passé, mais qu'il est temps de passer à l'action concrète. "Si nous n'avons pas réussi à atteindre les objectifs des programmes que nous nous sommes fixés pendant longtemps, gouvernements et partenaires, c'est parce que nous n'avons jamais identifié les véritables problèmes", a déclaré Ousmane Sonko, estimant que le Sénégal souffre d'un manque de productivité. "Nous n'avons jamais travaillé à bâtir une économie solide, saine et sérieuse. L'emploi ne se décrète pas. Il est le résultat des performances économiques", a-t-il ajouté, évoquant également la difficulté à mobiliser des moyens de financement endogènes pour répondre aux ambitions du pays.